Sasso distrugge vetro della portiera del bus in transito a Centocelle

Fuori servizio a causa di un sasso. Un autobus preso di mira mentre transitava a Centocelle. A scagliare la pietra un 32enne, trovato poco distante dal luogo del misfatti.Sasso contro bus a CentocelleVerso le 4:30 di stanotte, l'autista del bus Atac della linea N5 in servizio sulla tratta Piazza.

