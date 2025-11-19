SarKia la nuova voce dell’urban-pop italiano
ROMA – Nato a Roma nel 2000 e cresciuto in Abruzzo, tra Guardiagrele e i sentieri della Maiella, SarKia (nome d’arte di Edoardo Sarchiapone) è uno dei giovani talenti più sensibili e autentici della nuova scena urban-pop italiana. La sua musica nasce in un territorio dove natura e spirito si incontrano, lontano dal caos delle grandi città ma immerso in paesaggi che alimentano creatività e introspezione. L’incontro con la musica avviene presto: la chitarra del nonno, le opere liriche ascoltate con il padre, i viaggi intorno al mondo grazie al suo lavoro. Fin da bambino SarKia fa fatica a esprimersi a parole, e così la musica diventa il suo linguaggio naturale, un rifugio emotivo che lo accompagnerà negli anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sta per tornare Vota il Gol con la nuova edizione del Gran Galà del Calcio AIC l’evento più esclusivo del calcio italiano, siete pronti? Seguiteci per scoprire quale giocatore votare. @assocalciatori @enelitalia @rivistaundici #GGDC2025 #GranGalàDelCal - facebook.com Vai su Facebook