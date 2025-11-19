SarKia la nuova voce dell’urban-pop italiano

ROMA – Nato a Roma nel 2000 e cresciuto in Abruzzo, tra Guardiagrele e i sentieri della Maiella, SarKia (nome d’arte di Edoardo Sarchiapone) è uno dei giovani talenti più sensibili e autentici della nuova scena urban-pop italiana. La sua musica nasce in un territorio dove natura e spirito si incontrano, lontano dal caos delle grandi città ma immerso in paesaggi che alimentano creatività e introspezione. L’incontro con la musica avviene presto: la chitarra del nonno, le opere liriche ascoltate con il padre, i viaggi intorno al mondo grazie al suo lavoro. Fin da bambino SarKia fa fatica a esprimersi a parole, e così la musica diventa il suo linguaggio naturale, un rifugio emotivo che lo accompagnerà negli anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

