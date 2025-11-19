Sardegna 6,5 milioni per far crescere le startup innovative

In Sardegna prende forma una nuova occasione per chi sta costruendo un’impresa innovativa: il programma “Voucher Startup” di Sardegna Ricerche, dotato di 6,5 milioni di euro, offre contributi a fondo perduto alle giovani aziende tecnologiche che vogliono fare un passo decisivo dentro il mercato. Una leva per le startup sarde Con la nuova edizione del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sardegna, 6,5 milioni per far crescere le startup innovative

Contenuti che potrebbero interessarti

Pioggia di fondi per le biblioteche della Sardegna! Sono stati assegnati oltre 4 milioni di euro per l’acquisto di libri cartacei e digitali: ben 355 domande finanziate in tutta l’Isola! Ecco come sono stati distribuiti: Sud Sardegna: quasi 1,3 milioni Sass - facebook.com Vai su Facebook

Export in Paesi sud America per far crescere economia Sardegna - Negli ultimi anni, le esportazioni della Sardegna verso i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno mostrato un andamento estremamente dinamico e spesso disomogeneo, con fasi ... Secondo ansa.it