Sarah Snook protagonista della nuova serie avvincente allarme innescato da Tutto Colpa Sua
La nuova produzione televisiva con Sarah Snook si distingue come uno dei thriller più interessanti del momento, attirando l’attenzione degli appassionati del genere. Dopo la conclusione della sua partecipazione a Succession, l’attrice ha deciso di esplorare ruoli meno convenzionali, dimostrando una notevole versatilità attraverso diversi film e serie tv. Attualmente, la sua presenza nel cast di All Her Fault, trasmessa su Peacock, ha ottenuto un riscontro positivo, con un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Snook, che si confronta con un ruolo completamente diverso rispetto a quello di Shiv Roy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Sarah Snook, vincitrice di un Emmy per la sua interpretazione nella serie “Succession”, ritorna sugli schermi! Guarda la nuova serie #AllHerFault dal 23 Novembre e, se senti nostalgia di Shiv o PEGGIO NON LA CONOSCI, recupera #Succession, disponibile i Vai su X
Grandi ritorni, nuovi appuntamenti e ultime stagioni. Dalla prima parte del finale di Stranger Things ai dietro le quinte di Call My Agent, fino al thriller psicologico con Sarah Snook, ecco le serie tv da tenere d’occhio a novembre. [ @lulunghi #IlMessaggero] #se - facebook.com Vai su Facebook
All Her Fault, il trailer della serie con Sarah Snook. Dal 23 novembre in esclusiva su Sky - Dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, ALL HER FAULT – di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale - Scrive tg24.sky.it