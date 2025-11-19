La nuova produzione televisiva con Sarah Snook si distingue come uno dei thriller più interessanti del momento, attirando l’attenzione degli appassionati del genere. Dopo la conclusione della sua partecipazione a Succession, l’attrice ha deciso di esplorare ruoli meno convenzionali, dimostrando una notevole versatilità attraverso diversi film e serie tv. Attualmente, la sua presenza nel cast di All Her Fault, trasmessa su Peacock, ha ottenuto un riscontro positivo, con un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Snook, che si confronta con un ruolo completamente diverso rispetto a quello di Shiv Roy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sarah Snook protagonista della nuova serie avvincente allarme innescato da Tutto Colpa Sua