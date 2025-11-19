Sapori storia e convivialità | a Serra De' Conti l' edizione numero 30 della Festa della Cicerchia

SERRA DE' CONTI - Quando l'autunno profuma di legumi e tradizione, a Serra de' Conti è tempo di Festa della Cicerchia. Dal 27 al 30 novembre 2025 il borgo marchigiano si trasforma in un grande percorso del gusto, dove ogni vicolo racconta sapori, storia e accoglienza autentica. Tre giorni in cui.

