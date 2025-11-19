Santarcangelo Festival definito il direttore artistico per il prossimo triennio

Riminitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Noah De Angelis, regista, scenografo, light designer, filmmaker e compositore elettronico, fondatore della storica compagnia teatrale Fanny & Alexander, sarà il prossimo direttore artistico di Santarcangelo Festival. Nominato attraverso un invito diretto del consiglio di amministrazione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

santarcangelo festival definito direttoreSantarcangelo Festival, Luigi Noah De Angelis nuovo direttore artistico - Luigi Noah De Angelis – regista, scenografo, light designer, filmmaker e compositore elettronico, fondatore della storica compagnia teatrale Fanny & ... Come scrive corriereromagna.it

La polemica sul festival: "No alle censure, noi andiamo avanti" - Con queste parole Tomasz Kirenczuk, direttore artistico del Santarcangelo Festival, interviene nel dibattito che accompagna ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Teatri, direttore Santarcangelo: disegno politico, ma non ci fermano - Tomasz Kirenczuk, direttore artistico del Santarcangelo Festival, difende ala libertà del teatro e della cultura dopo il declassamento della storica ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Santarcangelo Festival Definito Direttore