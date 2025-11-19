Santarcangelo Festival definito il direttore artistico per il prossimo triennio
Luigi Noah De Angelis, regista, scenografo, light designer, filmmaker e compositore elettronico, fondatore della storica compagnia teatrale Fanny & Alexander, sarà il prossimo direttore artistico di Santarcangelo Festival. Nominato attraverso un invito diretto del consiglio di amministrazione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Santarcangelo Festival. . Avete in mente qualcosa che vi fa stare talmente bene da pensare “vorrei svegliarmi tutte le mattine così”? - facebook.com Vai su Facebook
Santarcangelo Festival, Luigi Noah De Angelis nuovo direttore artistico - Luigi Noah De Angelis – regista, scenografo, light designer, filmmaker e compositore elettronico, fondatore della storica compagnia teatrale Fanny & ... Come scrive corriereromagna.it
La polemica sul festival: "No alle censure, noi andiamo avanti" - Con queste parole Tomasz Kirenczuk, direttore artistico del Santarcangelo Festival, interviene nel dibattito che accompagna ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Teatri, direttore Santarcangelo: disegno politico, ma non ci fermano - Tomasz Kirenczuk, direttore artistico del Santarcangelo Festival, difende ala libertà del teatro e della cultura dopo il declassamento della storica ... Scrive notizie.tiscali.it