Sansepolcro presenta la mostra Com’eri vestita?
Arezzo, 19 novembre 2025 – . Un percorso per smontare stereotipi e colpevolizzazioni legate alla violenza di genere. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Sansepolcro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, apre al pubblico la mostra tematica “Com’eri vestita?”, visitabile dal 22 al 30 novembre in Via XX Settembre al civico 57. L’esposizione, curata dai componenti del Consiglio Comunale dei Giovani, in collaborazione con l’Assessorato e la Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Sansepolcro, propone un’indagine visiva potente e diretta su aspettative, giudizi e pregiudizi che ancora oggi accompagnano la narrazione della violenza sessuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
