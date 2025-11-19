Sansepolcro inseguimento tra i boschi | Carabinieri arrestano due presunti rapinatori trasfertisti

Due uomini della provincia di Foggia sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento tra i boschi al confine tra Toscana e Umbria. Alla vista dei militari della Stazione di Monterchi, i due hanno abbandonato un’auto risultata rubata in Puglia e con targhe clonate, fuggendo a piedi. Il primo, 43 anni, è stato subito bloccato: era in possesso di una pistola funzionante con matricola alterata, 12 proiettili, maschere da teatro, passamontagna, guanti e chiodi a tre punte utilizzati per ostacolare gli inseguimenti. Il veicolo mostrava segni di effrazione ai sistemi di accensione. Le ricerche del secondo uomo, un 47enne, sono durate cinque ore e hanno coinvolto Carabinieri di Sansepolcro, Nuclei Forestali e un elicottero del 4° Nucleo Elicotteristi di Pisa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sansepolcro, inseguimento tra i boschi: Carabinieri arrestano due presunti rapinatori “trasfertisti”

Altre letture consigliate

Da Sansepolcro a Ponte Pattoli, folle inseguimento sulla E45 con tamponamento e auto in un campo - facebook.com Vai su Facebook

Arrestati i trasfertisti muniti di pistola e chiodi anti-inseguimento - MONTERCHI: Due uomini di 43 e 47 anni, originari di Foggia, sono stati fermati dopo la fuga nei boschi: uno dei due è stato beccato dai Carabinieri dopo 5 ore ... Si legge su toscanamedianews.it

Sansepolcro: i carabinieri arrestano due presunti rapinatori “trasfertisti” - I Carabinieri hanno arrestato, durante un normale servizio di controllo del territorio, due uomini, della provincia di Foggia, che, alla vista dell’equipaggio dei militari della Stazione di Monterchi, ... Segnala msn.com

Inseguimento nella notte da Sansepolcro a Perugia, auto dei carabinieri speronate: un arresto - Un inseguimento nato poco dopo la mezzanotte di sabato tra la Toscana e l’Alto Tevere è finito alle porte di Perugia, dove un uomo è stato bloccato e portato in caserma in stato di arresto. Riporta umbria24.it