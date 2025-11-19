Sanremo Giovani ecco chi sono i tre vincitori della seconda puntata!

Sanremo Giovani è andato in onda ieri sera, martedì 18 novembre, con la seconda puntata. Chi tra gli artisti in gara avrà passato il turno? Scopriamolo insieme!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sanremo Giovani, ecco chi sono i tre vincitori della seconda puntata!

Ad andare all’Ariston saranno solamente in due più altri due giovani provenienti da Area Sanremo #SanremoGiovani Vai su X

I semifinalisti della seconda puntata di #SanremoGiovani: Angelica Bove soap Nicolò Filippucci #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook

