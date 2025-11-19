Sanremo Giovani 2026 | anche Angelica Bova Soap e Nicolò Filippucci volano verso la semifinale

Continua Sanremo Giovani 2025, con la seconda puntata andata in onda martedì 18 novembre in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio 2 dalla Sala A di via Asiago. Tra emozioni e sfide,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sanremo Giovani 2026: anche Angelica Bova, Soap e Nicolò Filippucci volano verso la semifinale

Leggi anche questi approfondimenti

Ad andare all’Ariston saranno solamente in due più altri due giovani provenienti da Area Sanremo #SanremoGiovani Vai su X

I semifinalisti della seconda puntata di #SanremoGiovani: Angelica Bove soap Nicolò Filippucci #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo Giovani 2026: Angelica, Nicolò e Soap sono i vincitori/ Chi è stato eliminato nella seconda puntata - Angelica, Nicolò e Soap sono i vincitori della seconda puntata di Sanremo Giovani 2026, chi sono i concorrenti eliminati. Riporta ilsussidiario.net

Sanremo 2026: Angelica Bove (X Factor 2023), Nicolò Filippucci (Amici 2024) e Soap (scommessa di Caterina Caselli) promossi al prossimo step di Sanremo Giovani - Dalla conduzione di Gianluca Gazzoli, tre nuovi talenti superano le selezioni per Sanremo Giovani 2026 con brani personali e intensi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sanremo Giovani 2026: superano il turno Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap - Durante il secondo appuntamento del Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2026, condotto da Gianluca Gazzoli e andato in onda martedì ... Segnala ilmattino.it