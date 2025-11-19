sanremo giovani 2025 le valutazioni della seconda serata

Sanremo Giovani 2025: analisi e valutazioni della seconda serata. Inizia la seconda fase di Sanremo Giovani 2025, un contest che rappresenta un passo cruciale verso la selezione dei giovani talenti destinati a competere nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Trasmesso in diretta mercoledì 18 novembre, l’evento vede protagonisti sei artisti pronti a conquistare pubblico e giurati. La serata, condotta da Gianluca Gazzoli e trasmessa su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, mette in palio posti in semifinale e possibilità di accesso diretto a Sanremo 2026. Di seguito, le valutazioni più approfondite delle performance andate in scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

