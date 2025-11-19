Sanremo giovani 2025 | i 3 cantanti qualificati alla semifinale dopo la seconda puntata

La recente seconda serata di Sanremo Giovani 2025 trasmessa su Rai 2 ha confermato l’interesse crescente verso questa edizione, offrendo nuovi spunti e protagonisti meritevoli di attenzione. Nel corso della puntata, sono stati annunciati altri talenti destinati a insidiare la fase finale del concorso, rafforzando la formula che unisce musica e talento emergente. Di seguito, si analizzano i dettagli riguardanti i cantanti qualificatisi per la semifinale, i brani presentati e le motivazioni che hanno portato alla loro conquista del pass per la fase successiva. sanremo giovani 2025: i talenti qualificati alla semifinale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sanremo giovani 2025: i 3 cantanti qualificati alla semifinale dopo la seconda puntata

Contenuti che potrebbero interessarti

I semifinalisti della seconda puntata di #SanremoGiovani: Angelica Bove soap Nicolò Filippucci #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook

“Buona Vita” è il brano di #soap in semifinale a Sanremo Giovani. Lo puoi già ascoltare ovunque @SanremoRai #SanremoGiovani #Sanremo2026 Vai su X

Chi sono i tre cantati che hanno vinto la seconda serata di “Sanremo Giovani 2025” - Il terzetto si aggiunge ai primi 3 artisti che avevano superato il turno martedì scorso: Antonia, La Messa e Cmqmartina ... Riporta iodonna.it

Sanremo Giovani 2025, seconda puntata: chi è stato eliminato e chi ha passato il turno - E' andata in onda ieri sera la seconda puntata di Sanremo Giovani 2025. Scrive isaechia.it

La seconda puntata di “Sanremo Giovani 2025”: chi sono i 6 cantanti di stasera - 45 su Rai 2 la seconda puntata del talent Sanremo Giovani 2025 dove altre 6 artisti lotteranno per 3 posti per la Semifinale fissata per il 9 dicembre. Da iodonna.it