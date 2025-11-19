Sanremo Giovani 2025 cosa è successo | i vincitori della seconda puntata

Continua il viaggio di Sanremo Giovani per decretare chi, tra i concorrenti, riuscirà a varcare la soglia del Teatro Ariston per guadagnarsi il palco più ambito d’Italia. Gianluca Gazzoli ha condotto la seconda puntata del concorso che vede 24 artisti sfidarsi in 4 serate serratissime. Questa volta, a contendersi il pass per la semifinale sono Amsi, Angelica Bove, il gruppo Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap. Ecco come è andata. “Sanremo Giovani”, cosa è successo nella seconda serata. Il secondo appuntamento con Sanremo Giovani ha regalato un nuovo momento di sfide: come sempre, sotto la conduzione di Gianluca Gazzoli, 6 talenti si sono esibiti davanti alla Commissione musicale formata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

