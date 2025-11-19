Sanremo Giovani 2025 cosa è successo | i vincitori della seconda puntata

Dilei.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il viaggio di Sanremo Giovani per decretare chi, tra i concorrenti, riuscirà a varcare la soglia del Teatro Ariston per guadagnarsi il palco più ambito d’Italia. Gianluca Gazzoli ha condotto la seconda puntata del concorso che vede 24 artisti sfidarsi in 4 serate serratissime. Questa volta, a contendersi il pass per la semifinale sono Amsi, Angelica Bove, il gruppo Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap. Ecco come è andata. “Sanremo Giovani”, cosa è successo nella seconda serata. Il secondo appuntamento con Sanremo Giovani ha regalato un nuovo momento di sfide: come sempre, sotto la conduzione di Gianluca Gazzoli, 6 talenti si sono esibiti davanti alla Commissione musicale formata dal direttore artistico  Carlo Conti  e dal vicedirettore Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

sanremo giovani 2025 cosa 232 successo i vincitori della seconda puntata

© Dilei.it - Sanremo Giovani 2025, cosa è successo: i vincitori della seconda puntata

Leggi anche questi approfondimenti

sanremo giovani 2025 cosaSanremo Giovani: Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci trionfano. Le dichiarazioni a fine puntata - Il secondo appuntamento di Sanremo Giovani 2025 ha decretato i suoi nuovi vincitori: Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci hanno superato la puntata del 18 novembre. Riporta cosmopolitan.com

sanremo giovani 2025 cosaSanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della seconda serata - Vincitori Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita. Si legge su tg24.sky.it

sanremo giovani 2025 cosaSanremo Giovani 2025,seconda puntata: le pagelle di MondoTv24 - Scopri tutte le informazioni su Sanremo Giovani e l'emozionante selezione dei talenti per il palco dell'Ariston. Secondo mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Giovani 2025 Cosa