Sanremo Giovani 2025 | Angelica Bove Soap e Nicolò Filippucci volano in semifinale

Il percorso verso il Festival di Sanremo 2026 si allunga per altri tre giovani artisti. Nel nuovo appuntamento di Sanremo Giovani 2025, trasmesso in seconda serata su Rai 2, altri tre concorrenti hanno conquistato un passo decisivo verso il girone delle Nuove Proposte della prossima edizione della kermesse ligure. Il talent ha un obiettivo preciso: individuare due nomi da portare all’Ariston a febbraio, insieme ai due artisti selezionati da Area Sanremo. Un traguardo ambito, che ogni settimana si avvicina per un numero sempre più ristretto di talenti emergenti. Le tre sfide e i talenti che hanno passato il turno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Sanremo Giovani 2025: Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci volano in semifinale

