Sanremo Giovani 2025 | Angelica Bove Soap e Nicolò Filippucci accedono alla semifinale
Il sogno di partecipare al Festival di Sanremo 2026 prosegue per altri tre artisti. Nel corso del nuovo appuntamento di Sanremo Giovani 2025, andato in onda stasera in seconda serata su Rai 2, tre partecipanti si sono avvicinati ulteriormente al girone delle Nuove Proposte della prossima edizione della storica kermesse canora. L’obiettivo del talent show è infatti quello di trovare due artisti da portare, il prossimo febbraio, sul palco dell’Ariston (insieme ai due provenienti da Area Sanremo ). Dopo tre sfide ad eliminazione diretta, hanno passato il turno l’ex concorrente di X Factor 2023 Angelica Bove con il brano Mattone, Soap con Buona vita e, per finire, l’ex volto di Amici 24 Nicolò Filippucci con Laguna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
