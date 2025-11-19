Sanità rieducare il sistema immunitario | terapie smart per spegnere l’infiammazione

Un intervento modulato e intelligente che riprogramma il sistema immunitario alterato, senza aggredirlo, per spegnere l’infiammazione e tornare a una situazione di equilibrio. È lo scenario che si apre grazie a terapie innovative attualmente allo studio per il trattamento delle malattie reumatologiche autoimmuni. Insieme alla possibilità di fare diagnosi precoce, alla medicina di precisione e al contributo dell’Intelligenza Artificiale, queste nuove prospettive terapeutiche stanno ridisegnando il futuro della reumatologia’. Se ne è parlato oggi a Milano nel corso della conferenza stampa di presentazione del 62esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia, che si svolgerà a Rimini dal 26 al 29 novembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it