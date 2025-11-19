Sanità nel Lazio il Pd attacca Rocca e il presidente reagisce | Poraccitudine prestazioni triplicate

Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza la tensione tra Francesco Rocca e l'opposizione in consiglio regionale. Il tema è quello della sanità. Nei giorni scorsi sono usciti servizi giornalistici, firmati da “Il Fatto” e “Report”, che smentirebbero la narrazione della giunta di centrodestra sulla situazione delle liste d'attesa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sanit224 lazio pd attaccaScontro sulla sanità nel Lazio: Pd in protesta agli Stati Generali, Rocca attacca sui dati delle liste d’attesa - Stati Generali della Salute: il Pd protesta contro le liste d’attesa, Rocca: “Poraccitudine politica”. Come scrive fanpage.it

Dai condoni ai cambi di destinazione d'uso, Valeriani (Pd) attacca Rocca: "No alla devastazione del territorio" - Innanzitutto, per quanto riguarda la numero 85 del 2023 firmata da Della Casa, Colarossi, Mitrano, Capolei e Simeoni, quindi dal gruppo di Forza Italia, la perplessità ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Lazio Pd Attacca