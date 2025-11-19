Sanità nel Lazio il Pd attacca Rocca e il presidente reagisce | Poraccitudine prestazioni triplicate
Si alza la tensione tra Francesco Rocca e l'opposizione in consiglio regionale. Il tema è quello della sanità. Nei giorni scorsi sono usciti servizi giornalistici, firmati da “Il Fatto” e “Report”, che smentirebbero la narrazione della giunta di centrodestra sulla situazione delle liste d'attesa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
