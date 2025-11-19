Sanità Magi Sumai | Bene intramoenia purché vengano rispettate le regole

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - "L'intramoenia è uno degli strumenti che abbiamo dal 1999 per abbattere le liste d'attesa del Servizio sanitario nazionale. E io sono a favore di questa modalità - ovvero la possibilità di erogare prestazioni a pagamento all'interno di struttureospedali del Ssn a tariffe calmierate - purché vengano rispettate le regole. Mi riferisco al fatto che oggi per legge possiamo fare il 50% delle visite con il Ssn e il 50% in regime di intramoenia e su questa strada dobbiamo proseguire". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai, il sindacato degli specialisti ambulatoriali, a margine della prima giornata a Roma degli Stati generali della salute del Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

