Sanità in Calabria Uil e UilFpl | Il governo deve accelerare la fine del commissariamento
"Il governo nazionale deve accelerare la fine del commissariamento della sanità calabrese. Dopo oltre 15 anni la nostra regione non può più aspettare. Bisogna fare presto, perché Piano di rientro e commissariamento hanno determinato un peggioramento dei servizi e un aumento delle diseguaglianze". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Uil Calabria: "il commissariamento ha peggiorato la sanità calabrese" rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X
Il Pd Calabria: “Il governo non vuole responsabilità sul rientro della sanità” https://www.giornaledicalabria.it/il-pd-calabria-il-governo-non-vuole-responsabilita-sul-rientro-della-sanita/ PD Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Sanità in Calabria, la Uil: "Il commissariamento ha peggiorato la situazione. Il Governo acceleri per tornare alla normalità" - "Il Governo nazionale deve accelerare la fine del commissariamento della sanità Calabrese". Come scrive msn.com
UIL: "Il commissariamento ha peggiorato la sanità calabrese" - "Il Governo nazionale deve accelerare la fine del commissariamento della sanità Calabrese. Scrive reggiotv.it
Sanità: le proposte di UIL ed UILFPL Calabria - “Bene il piano straordinario per l’elisoccorso notturno, promosso dalla Regione Calabria , realizzato dal dipartimento di Emergenza urgenza e che prevede 26 postazioni di atterraggio H 24, ma la ... Scrive rainews.it