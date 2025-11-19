Sanità in Calabria Uil e UilFpl | Il governo deve accelerare la fine del commissariamento

Reggiotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il governo nazionale deve accelerare la fine del commissariamento della sanità calabrese. Dopo oltre 15 anni la nostra regione non può più aspettare. Bisogna fare presto, perché Piano di rientro e commissariamento hanno determinato un peggioramento dei servizi e un aumento delle diseguaglianze". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

