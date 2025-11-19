Sanità campana l’appello dei medici di famiglia | qualità prima della burocrazia

I medici devono tornare a fare i medici: sostegno a Fico e azione legale contro l’IIR Campania. “ I medici di famiglia – ha sottolineato Fico – devono poter tornare a fare il loro lavoro fino in fondo. Se un medico di base ha 1800 pazienti passa il tempo a scrivere solo le ricette, non si può andare avanti così, bisogna aumentare il numero dei medici di base. ” Abbiamo accolto con enorme soddisfazione le parole del candidato del centro sinistra alla Presidenza della Giunta Regionale di Regione Campania, Roberto Fico. Ci ha ascoltati in tempi non sospetti, ha compreso le criticità dell’attività professionale quotidiana dei medici di medicina generale e in questa campagna elettorale le ha fatte sue! Un accordo integrativo regionale (AIR) della medicina generale, che ha firme in differita, poi sospeso per 180 giorni nella sua esecutività (sospensione richiesta e accolta dallo SMI – Sindacato Medici Italiani Campania), non è un accordo, ma una imposizione integrativa regionale (IIR). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it