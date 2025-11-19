San Paolo Bel Sito uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri | Venite l' ho ammazzata

Ilmattino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. È stato l'uomo a contattare il 112 dicendo di aver ucciso la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

