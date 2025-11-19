San Paolo Bel Sito orrore in un appartamento | uomo chiama il 112 e confessa l’omicidio della sorella

2anews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri arrivano al quinto piano di Palazzo Cassese, a San Paolo Bel Sito, nel Napoletano, e trovano la donna senza vita. L’uomo è stato bloccato e interrogato per chiarire la dinamica della tragedia. Tragedia questa mattina a San Paolo Bel Sito, piccolo comune in provincia di Napoli. Un uomo ha chiamato il 112 dichiarando . 🔗 Leggi su 2anews.it

san paolo bel sito orrore in un appartamento uomo chiama il 112 e confessa l8217omicidio della sorella

© 2anews.it - San Paolo Bel Sito, orrore in un appartamento: uomo chiama il 112 e confessa l’omicidio della sorella

Argomenti simili trattati di recente

san paolo bel sitoSan Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. Scrive ilmattino.it

Omicidio a San Paolo Bel Sito, uomo chiama il 112: «Ho ucciso mia sorella» - Omicidio a San Paolo Bel Sito a Napoli dove un uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la sorella a coltellate in casa. Riporta quotidianodelsud.it

san paolo bel sitoSan Paolo Bel Sito, chiama il 112 e confessa: “Ho ucciso mia sorella” - SAN PAOLO BEL SITO (rgl) – Un uomo ha contattato il 112 riferendo di aver ucciso la sorella con un’arma da taglio a San Paolo Bel Sito. Si legge su ilgiornalelocale.it

Cerca Video su questo argomento: San Paolo Bel Sito