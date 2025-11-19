San Paolo Bel Sito 25enne uccide a coltellate la sorella

Lettera43.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha ucciso la sorella Noemi, di 22 anni, con più coltellate tra addome e torace. Entrambi erano seguiti dal Centro di igiene mentale dell’Asl di Nola. Già in passato il giovane avrebbe mostrato episodi di aggressività. Nella giornata del 19 novembre, intorno alle 15, un nuovo litigio è degenerato nel drammatico epilogo. Dopo l’aggressione, il 25enne ha contattato il 112 ammettendo l’omicidio e ha videochiamato la madre mostrandole il corpo della figlia. All’arrivo dei carabinieri, Riccardi ha confermato di essere l’autore dell’atto e ha parlato di «un raptus di follia», senza specificarne la causa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

san paolo bel sito 25enne uccide a coltellate la sorella

© Lettera43.it - San Paolo Bel Sito, 25enne uccide a coltellate la sorella

Argomenti simili trattati di recente

san paolo bel sitoSan Paolo Bel Sito sotto choc: fratello uccide la sorella e confessa tutto - Tragedia familiare a San Paolo Bel Sito, vicino a Nola: fratello uccide la sorella e confessa tutto. notizie.it scrive

san paolo bel sitoSan Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. Come scrive ilmattino.it

san paolo bel sitoNoemi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta - Il 25enne Vincenzo Riccardi ha confessato l’omicidio della 23enne: "L’ho accoltellata” ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: San Paolo Bel Sito