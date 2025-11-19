San Paolo Bel Sito 25enne uccide a coltellate la sorella
A San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha ucciso la sorella Noemi, di 22 anni, con più coltellate tra addome e torace. Entrambi erano seguiti dal Centro di igiene mentale dell’Asl di Nola. Già in passato il giovane avrebbe mostrato episodi di aggressività. Nella giornata del 19 novembre, intorno alle 15, un nuovo litigio è degenerato nel drammatico epilogo. Dopo l’aggressione, il 25enne ha contattato il 112 ammettendo l’omicidio e ha videochiamato la madre mostrandole il corpo della figlia. All’arrivo dei carabinieri, Riccardi ha confermato di essere l’autore dell’atto e ha parlato di «un raptus di follia», senza specificarne la causa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
