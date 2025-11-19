San Giuliano Terme chiuso il primo lotto di lavori in via Turati | a breve l' intervento sul fosso Fiumaccio

Completato il primo degli interventi previsti in via Turati ad Arena Metato, l'amministrazione comunale comunica l'avvio della seconda fase dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada, interessata nei mesi scorsi dai cedimenti della sponda del fosso Fiumaccio. Dopo la sostituzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - San Giuliano Terme, chiuso il primo lotto di lavori in via Turati: a breve l'intervento sul fosso Fiumaccio

