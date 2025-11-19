ABBONATI A DAYITALIANEWS Polizia di Stato impegnata nella prevenzione del gioco d’azzardo illegale. La Polizia di Stato continua a garantire il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, concentrandosi in particolare sulla prevenzione e il contrasto delle attività legate al gioco d’azzardo illegale. Negli ultimi giorni, nel quartiere San Cristoforo a Catania, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato una serie di controlli mirati. Scoperta un’agenzia di scommesse clandestina. Gli operatori, insospettiti da un anormale via vai di persone in una cartoleria della zona, hanno avviato attività di osservazione e indagine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cristoforo, scoperta un’agenzia di scommesse abusiva