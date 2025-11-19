San Cristoforo scoperta un’agenzia di scommesse abusiva
ABBONATI A DAYITALIANEWS Polizia di Stato impegnata nella prevenzione del gioco d’azzardo illegale. La Polizia di Stato continua a garantire il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, concentrandosi in particolare sulla prevenzione e il contrasto delle attività legate al gioco d’azzardo illegale. Negli ultimi giorni, nel quartiere San Cristoforo a Catania, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato una serie di controlli mirati. Scoperta un’agenzia di scommesse clandestina. Gli operatori, insospettiti da un anormale via vai di persone in una cartoleria della zona, hanno avviato attività di osservazione e indagine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Catania: scoperta dalla Polizia una casa di spaccio e crack room a San Cristoforo. Arrestati due pusher minorenni La Polizia ha arrestato due minorenni, un 16enne e un 17enne, in due operazioni differenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spa - facebook.com Vai su Facebook
Catania, scoperta una casa di spaccio di crack e cocaina a San Cristoforo - Una casa di spaccio dotata di un sofisticato sistema di controllo nel tentativo di neutralizzare gli eventuali controlli delle forze dell'ordine. Lo riporta rainews.it