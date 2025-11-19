Il parco di via Marino Della Pasqua a San Bartolo sarà oggetto nei prossimi mesi di un rilevante intervento di riqualificazione: lavori per 23mila euro per l’installazione di nuovi giochi, arredi e altre migliorie per una maggior fruibilità dell’ area verde realizzata nel 2002. Per comprendere al meglio le esigenze di chi frequenta maggiormente il parco, bambini e bambine della scuola primaria Marino Della Pasqua – la classe terza dell’anno scolastico 202324 – sono stati invitati a effettuare un sopralluogo e proporre suggerimenti nell’ambito del progetto “Ho a cuore Santarcangelo”. Tra le richieste degli alunni un maggior numero di alberi, preferibilmente da frutto, l’installazione di nuovi giochi più accessibili e adatti alla loro età a fianco di quelli dedicati ai più piccoli, la riqualificazione di quelli esistenti attraverso l’uso dei colori e nuovi arredi compresa una rastrelliera dove lasciare le bici: proprio da questi spunti è nato il progetto di riqualificazione del parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Bartolo, attesa entro l’anno la riqualificazione del parco