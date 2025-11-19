Sampdoria interesse dall’estero e dall’Italia per la società blucerchiata | tutti gli aggiornamenti e gli scenari futuri

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sampdoria, nuovi interessi dallItalia e dall’estero: gli ultimi sviluppi e le prospettive per il club. Tutti i dettagli La Sampdoria prosegue il proprio percorso di risanamento finanziario, con l’obiettivo di ridurre gradualmente il debito e consolidare la stabilità economica del club. Lo scorso mese è stata saldata la terza e ultima rata dell’accordo di ristrutturazione, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria interesse dall8217estero e dall8217italia per la societ224 blucerchiata tutti gli aggiornamenti e gli scenari futuri

© Calcionews24.com - Sampdoria, interesse dall’estero e dall’Italia per la società blucerchiata: tutti gli aggiornamenti e gli scenari futuri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sampdoria, interesse sempre alto per Ferraris. Ma il Pescara vuole tenerlo per la B - Il Pescara, suo club di appartenenza, starebbe facendo resistenze dinanzi ad un'uscita del talento offensivo classe 2003, sul ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Interesse Dall8217estero Dall8217italia