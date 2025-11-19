Samira Lui e la sua Panda Gialla la normalità che non ti aspetti
La showgirl più richiesta della Tv sceglie la semplicità e se ne va in giro con un’utilitaria color sole. Chi la vede ogni giorno in Tv potrebbe immaginarla immersa in un mondo di auto di lusso e suv da set cinematografico. Invece Samira Lui, tra un programma e l’altro, sceglie di muoversi in città con una Panda gialla che attira l’attenzione più di qualsiasi bolide super accessoriato. Niente vezzi da diva, solo la praticità di un’auto che parcheggia ovunque e che racconta molto più di mille look pensati per stupire. La scena è ormai familiare, lei che scende dalla Panda con passo spedito, outfit effortless-chic, sorriso rapido e assolutamente a suo agio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Scopri altri approfondimenti
? Gabriele vince a La Ruota della Fortuna e si porta a casa 161.800 euro e la Panda: tutti in lacrime, dal padre, a Gerry Scotti e Samira Lui - facebook.com Vai su Facebook
Samira Lui e la sua Panda Gialla, la normalità che non ti aspetti - Chi la vede ogni giorno in Tv potrebbe immaginarla immersa in un mondo di auto di lusso e suv da set cinematografico. Secondo 361magazine.com