La showgirl più richiesta della Tv sceglie la semplicità e se ne va in giro con un’utilitaria color sole. Chi la vede ogni giorno in Tv potrebbe immaginarla immersa in un mondo di auto di lusso e suv da set cinematografico. Invece Samira Lui, tra un programma e l’altro, sceglie di muoversi in città con una Panda gialla che attira l’attenzione più di qualsiasi bolide super accessoriato. Niente vezzi da diva, solo la praticità di un’auto che parcheggia ovunque e che racconta molto più di mille look pensati per stupire. La scena è ormai familiare, lei che scende dalla Panda con passo spedito, outfit effortless-chic, sorriso rapido e assolutamente a suo agio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Samira Lui e la sua Panda Gialla, la normalità che non ti aspetti