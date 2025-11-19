Salute Pa sport e disabilità | oggi alla Camera question time con 4 ministri
(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 19 novembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Interrogati i ministri Schillaci, Zangrillo, Abodi e Locatelli. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere permanente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
