Salto con gli sci l’Italia maschile ricomincia da 3 Insam la certezza Bresadola la speranza Cecon l’incognita
L’ Italia del salto con gli sci maschile “ricomincia da tre”. Troppo ghiotto l’assist a porta vuota per non spingere la palla nella rete delle citazioni cinematografiche. In questo caso, si scomoda Massimo Troisi e il suo acclamato film del 1981. In realtà, si sarebbe potuto usare anche un altro titolo, ma chi avrebbe voluto fare il Brutto, e chi il Cattivo, al fianco del Buono? Ironia a parte, l’Italia del salto con gli sci maschile ricomincia da tre, perché tre sono gli atleti dotati dei requisiti necessari per partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Il ritiro di Andrea Campregher, decisosi a dire “basta” nel momento in cui si è reso conto che il gioco della sua attività agonistica non valeva la candela finanziaria (senza essere arruolati e con i potenziali sponsor a negarsi, è impossibile andare avanti), ha contratto viepiù gli esigui numeri della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
