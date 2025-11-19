Saltato l’incontro in Turchia tra Zelensky e Witkoff
Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio: lo hanno dichiarato ad Axios funzionari ucraini e statunitensi. L’inviato speciale della Casa Bianca avrebbe però già discusso un nuovo piano per porre fine della guerra in Ucraina con Rustem Umerov, consigliere per la sicurezza nazionale del capo della Bankova, in un incontro che si è svolto a Miami all’inizio della settimana. Il piano, come riportato da Axios, sarebbe ispirato all’accordo su Gaza promosso da Donald Trump e conta 28 punti, riguardanti quattro aree principali: cessate il fuoco, garanzie di sicurezza in Ucraina, sicurezza in Europa, future relazioni Usa-Russia e Usa-Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Ucraina: Turchia, Zelensky ribadisce disponibilità a incontrare Putin - "Gli attacchi devono cessare e, qualunque siano le condizioni e le aspettative per i negoziati, dovrebbe essere data loro una possibilità. Si legge su iltempo.it