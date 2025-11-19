Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio: lo hanno dichiarato ad Axios funzionari ucraini e statunitensi. L’inviato speciale della Casa Bianca avrebbe però già discusso un nuovo piano per porre fine della guerra in Ucraina con Rustem Umerov, consigliere per la sicurezza nazionale del capo della Bankova, in un incontro che si è svolto a Miami all’inizio della settimana. Il piano, come riportato da Axios, sarebbe ispirato all’accordo su Gaza promosso da Donald Trump e conta 28 punti, riguardanti quattro aree principali: cessate il fuoco, garanzie di sicurezza in Ucraina, sicurezza in Europa, future relazioni Usa-Russia e Usa-Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Saltato l’incontro in Turchia tra Zelensky e Witkoff