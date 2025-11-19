Sales Razzi si ferma qui Una storia lunga 50 anni
Maurizio Razzi e la Sales, una bella storia d’amore sportivo che dura da 50 anni (1971-2025). Da piccolo calciatore al ruolo di presidente negli ultimi otto anni, ricoprendo tutti gli incarichi societari. Passione, dedizione, senso di appartenenza e molto altro, nel legame tra Razzi e la Polisportiva Sales. "Il calcio non è solo professionismo - afferma Razzi - anzi ci sono tante importanti realtà che animano lo spirito dello sport con veri valori e sono un punto di riferimento per la comunità. Tra queste una delle più ricche di contenuti e carica di fascino è la Sales. Grande soddisfazione per essere cresciuti e vantare nel settore giovanile e scuola calcio oltre 300 tesserati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
