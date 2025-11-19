Salento un altro bambino ucciso in casa Le domande che dobbiamo farci per riconoscere le fragilità familiari e i segnali di allarme

Aveva otto anni. Il corpo della madre è stato ritrovato in mare: si ipotizza un omicidio - suicidio. La vicenda richiama l’urgenza di riconoscere il disagio e le difficoltà familiari. Dal libro Tutela minori, una guida per individuare i segnali di sofferenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Salento, un altro bambino ucciso in casa. Le domande che dobbiamo farci per riconoscere le fragilità familiari e i segnali di allarme

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Salento nel cuore, innovazione nel sapore! ?Le nostre Pittule si vestono a festa e incontrano l'audacia del Bacon croccante e la cremosità avvolgente della salsa Cheddar. Un morso tira l'altro! ? Vieni ad assaggiarle! Info è prenotazioni al 0833606 - facebook.com Vai su Facebook

Salento, trovato morto in casa un bambino di 8 anni: il cadavere della madre recuperato in mare - Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera ... Da fanpage.it

Bambino ucciso in casa: aveva solo 9 anni. La mamma trovata morta in mare. L'ipotesi omicidio-suicidio - Stavolta teatro è il Salento dove sono stati ritrovati i cadaveri di un bambino di nove anni e la madre di 35. Riporta corrierediarezzo.it

Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa, il cadavere della madre recuperato in mare. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio - A denunciare la scomparsa del bambino e della donna è stato il marito di lei, da cui ormai la 35enne si era separata ... Lo riporta msn.com