Salento trovato morto bimbo di 8 anni

1.01 Un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato scoperto in mare ieri pomeriggio a Torre dell'Orso a circa 20km da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. La donna,35enne originaria della provincia di Reggio Calabria, viveva insieme al figlio nell'appartamento in via Montinari a Calimera, dove è stato rinvenuto il cadavere del bimbo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Bimbo di 9 anni ucciso in casa nel Salento, il cadavere della madre trovato in mare Vai su X

"Fazenda" Una Terra Due Sogni Il progetto filmico, scritto da Francesca Currieri, nato da una motivazione sociale e umana, ha trovato casa nel cuore del Salento. Vede nel set Antonella Salvucci, Fausto Morciano, Matteo Tosi, Giuseppe Molonia, Fabio Foglin - facebook.com Vai su Facebook

Salento, bimbo di otto anni trovato morto in casa: il cadavere della madre rinvenuto in mare - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Da msn.com

Salento, trovato morto bimbo di otto anni. Un cadavere in mare: forse la mamma - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna. Come scrive msn.com

Bimbo di 8 anni trovato morto in casa: ha ferite sul corpo. Sarebbe figlio della donna trovata in mare - Bimbo di 8 anni trovato morto in casa: ha ferite sul corpo. Riporta telebari.it