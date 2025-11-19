Salento donna operata al ginocchio in anestesia totale muore due giorni dopo | aperta un' inchiesta

Operata al ginocchio in anestesia totale, una donna di 42 anni con sindrome di down muore due giorni dopo: è successo all’ospedale di Scorrano e subito dopo è stata aperta un'inchiesta a Lecce che vede coinvolte otto persone tra medici, infermieri e un anestesista. Le accuse sono di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Maria Toma, originaria di Maglie, in provincia di Lecce, si era sottoposta all'intervento per ridurre una lussazione al ginocchio destro. L’iscrizione delle persone coinvolte nel registro degli indagati si deve ritenere un atto dovuto in attesa di conoscere gli esiti dell’autopsia eseguita nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

