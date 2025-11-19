Salento bimbo di otto anni trovato morto in casa | il cadavere della madre rinvenuto in mare
Il piccolo, sul cui corpo ci sarebbero diverse ferite, è stato scoperto nell'abitazione poche ore dopo il ritrovamento della donna a Torre dell'Orso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Salento, bimbo di otto anni trovato morto in casa: il cadavere della madre rinvenuto in mare - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Lo riporta msn.com
Salento, trovato morto bimbo di otto anni. Un cadavere in mare: forse la mamma - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna. Secondo msn.com
Cadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Lo riporta ansa.it