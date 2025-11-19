Salento bambino di 8 anni ucciso in casa il cadavere della madre recuperato in mare L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

La giornata era iniziata con una denuncia di scomparsa. Il marito, da cui la donna si era separata, si era rivolto ai carabinieri nel pomeriggio, preoccupato perché non aveva più notizie della moglie e del loro bambino. Da quel momento, a Calimera, in Salento, sono cominciate le ricerche a tappeto. La prima segnalazione arriva dal mare. Un sub, impegnato in un’immersione al largo di Torre dell’Orso, nota un corpo che galleggia tra le onde. È una donna di 35 anni. La Capitaneria di porto di Otranto interviene immediatamente e provvede al recupero. La salma viene trasportata al Vito Fazzi di Lecce, dove in serata il marito conferma ciò che temeva: è lei. 🔗 Leggi su Open.online