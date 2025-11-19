Sala da Barba in scena a Coffee Brecht

Sabato 22 e domenica 23 novembre, presso la sede di Coffee Brecht in Via Nilo, in scena Sala da Barba di Alfio Sesto e Pietro CalvagnaCon ALFIO SESTO chitarra e voce narranteGABRIEL AMBROSONE fisarmonica Un viaggio segreto attraverso la tradizione siciliana, Sala da Barba è un percorso di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it