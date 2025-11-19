Sabotaggio Nord Stream sarà estradato in Germania l’ucraino arrestato in Romagna | la Cassazione conferma l’ok

Sarà estradato in Germania Serhii Kuznietsov, il 49enne ex militare ucraino arrestato ad agosto nel Riminese – in esecuzione di un mandato europeo – con l’accusa di essere il regista dell’attentato ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro il via libera alla consegna, arrivato dalla Corte d’Appello di Bologna dopo un primo annullamento da parte della Suprema Corte. Kuznietsov, detenuto in custodia cautelare nel carcere bolognese della Dozza, verrà preso in carico a breve dalla polizia tedesca: nei giorni scorsi aveva iniziato uno sciopero della fame per protestare contro condizioni detentive ritenute non dignitose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

