Sabotaggio Nord Stream Cassazione | Ok a consegna Kuznietsov a Germania
(Adnkronos) – Via libera della Cassazione alla consegna alla Germania di Sehrii Kuznietsov, l'ucraino arrestato lo scorso agosto a Rimini, dove si trovava in vacanza con la famiglia, per il sabotaggio ai gasdotti Nord Stream nel 2022. I supremi giudici hanno rigettato il ricorso della difesa contro la decisione della Corte di Appello di Bologna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
