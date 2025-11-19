Sabotaggio Nord Stream Cassazione | Ok a consegna Kuznietsov a Germania

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Via libera della Cassazione alla consegna alla Germania di Sehrii Kuznietsov, l'ucraino arrestato lo scorso agosto a Rimini, dove si trovava in vacanza con la famiglia, per il sabotaggio ai gasdotti Nord Stream nel 2022. I supremi giudici hanno rigettato il ricorso della difesa contro la decisione della Corte di Appello di Bologna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sabotaggio nord stream cassazioneCome vanno le indagini sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream - Dopo più di tre anni continua a lavorarci solo la Germania: due uomini ucraini sono stati arrestati, uno di loro è in carcere a Bologna ... Si legge su ilpost.it

sabotaggio nord stream cassazioneSabotaggio Nord Stream, il Wall Street Journal rilancia l’inchiesta tedesca: “Coinvolto l’ex generale ucraino Zaluzhny” - A metà agosto 2024, più di un anno fa, in merito all'attentato che aveva manomesso il gasdotto Nord Stream, il Wall Street Journal aveva pubblicato un ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Sabotaggio Nord Stream, Kuznetsov interrompe lo sciopero della fame - Arrestato lo scorso agosto a San Clemente, su mandato di cattura europeo emesso dalla Germania, è attualmente in custodia cautelare ... Scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Sabotaggio Nord Stream Cassazione