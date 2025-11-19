Sabaudia si illumina di blu per i diritti dell’infanzia

Sabaudia, 19 novembre 2025 – Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche Sabaudia domani partecipa all'iniziativa 'Go Blue', promossa da Unicef e Anci, illuminando di blu la torre comunale. Un colore rassicurante che diventa simbolo di attenzione e cura verso i più piccoli. Accanto al gesto luminoso, c'è un'azione concreta. Il Settore Pubblica Istruzione del comune, infatti, incontrerà le classi quinte delle scuole primarie per distribuire materiale didattico dedicato ai diritti dei bambini. Un momento semplice, capace di fare nascere domande, partecipazione e consapevolezza. "L'iniziativa 'Go Blue', ci ricorda quanto sia importante tutelare i diritti dei bambini.

