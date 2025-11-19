Sabatini tuona contro Comolli e gli algoritmi | Ha preso Zhegrova sempre rotto e David fallimentare L’auspicio ironico per il mercato di gennaio

Sabatini boccia il mercato: gli algoritmi hanno fallito. Il costo di David è di 18 milioni quest’anno, superando Vlahovic. L’opinionista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato l’utilizzo degli algoritmi e dei dati da parte di Damien Comolli in sede di mercato. Sabatini ha ammesso che gli algoritmi, ovvero i dati, sono importantissimi e fondamentali per fare il mercato. Tuttavia, ha criticato il metodo, sottolineando che i dati devono essere adattati e modellati dalla visione personale. Altrimenti, se tutti usassero le stesse agenzie e la stessa intelligenza artificiale, le differenze tra le scelte non esisterebbero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

