ryan coogler svela come un film disney abbia ispirato il vampiro irlandese di peccatori

ispirazioni e retroscena di Sinners: un horror di successo con radici sorprendenti. Il film Sinners, uscito con una valutazione R nel campo dell’ horror, ha attirato l’attenzione per il suo elevato interesse critico e il grande successo commerciale. Con un punteggio del 97% dalla critica e del 96% dal pubblico su Rotten Tomatoes, ha raccolto oltre 367 milioni di dollari in tutto il mondo. Un elemento unico della sua genesi riguarda le influenze insolite derivate da un classico della Disney, che saranno analizzate in dettaglio. L’approccio del regista Ryan Coogler al soggetto rivela come alcune ispirazioni culturali e cinematografiche possano trovare un ponte tra generi e epoche diverse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

