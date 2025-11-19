Ryan coogler svela come un film disney abbia ispirato il vampiro irlandese di peccatori
ispirazioni e retroscena di Sinners: un horror di successo con radici sorprendenti. Il film Sinners, uscito con una valutazione R nel campo dell’ horror, ha attirato l’attenzione per il suo elevato interesse critico e il grande successo commerciale. Con un punteggio del 97% dalla critica e del 96% dal pubblico su Rotten Tomatoes, ha raccolto oltre 367 milioni di dollari in tutto il mondo. Un elemento unico della sua genesi riguarda le influenze insolite derivate da un classico della Disney, che saranno analizzate in dettaglio. L’approccio del regista Ryan Coogler al soggetto rivela come alcune ispirazioni culturali e cinematografiche possano trovare un ponte tra generi e epoche diverse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alle 14:00, assieme ad Angel Longrain e Tsubychan, parleremo di: - Disney Plus usa l'IA! Scatta la rivolta! - Black Panther 3 confermato da Ryan Coogler! - Oceania: il primo trailer del live-action! Top o flop? youtube.com/live/GW2mj2fp8… Vai su X
Durante un’intervista, il regista Ryan Coogler ha confermato che #BlackPanther 3 sarà il prossimo film che dirigerà: «Ovviamente non posso confermare o smentire nulla, ma ci stiamo lavorando. Sarà il mio prossimo film. Ci stiamo lavorando duramente e sper - facebook.com Vai su Facebook
Black Panther 3: Ryan Coogler conferma che è il suo prossimo film - Ryan Coogler anticipa Black Panther 3 e il possibile ruolo di Denzel Washington nel futuro del MCU: ecco tutte le novità sul sequel. Come scrive cinefilos.it
Ryan Coogler ha confermato che Black Panther 3 sarà il suo prossimo film - Sebbene in maniera evasiva, Ryan Coogler ha confermato che Black Panther 3 sarà il prossimo film su cui lavorerà. msn.com scrive
Ryan Coogler conferma che Black Panther 3 è il suo prossimo film - Ryan Coogler presto tornerà al posto di regista per tornare al Marvel Cinematic Universe. Scrive gamereactor.it