Russia Putin accolto da un robot ' ballerino' alla conferenza sull' IA | le immagini
A Mosca, il presidente Vladimir Putin è stato accolto da un robot che danzava, al suo arrivo a una conferenza sull’ intelligenza artificiale. Putin è poi salito sul palco della conferenza AI Journey, dicendo al pubblico che la Russia “deve possedere una gamma completa di tecnologie e prodotti propri nel campo dell’intelligenza artificiale attiva”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
