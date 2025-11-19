Ruota panoramica Aperol in Prato della Valle installata senza permessi | Fatto tenue chiesta l?archiviazione dell' indagine

Ilgazzettino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - La grande ruota panoramica griffata Aperol non doveva essere installata in Prato della Valle, sul lobo davanti alla basilica di Santa Giustina. Ma per la Procura si è trattato di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

ruota panoramica aperol pratoRuota panoramica Aperol in Prato della Valle installata senza permessi: «Fatto tenue», chiesta l’archiviazione dell'indagine - La grande ruota panoramica griffata Aperol non doveva essere installata in Prato della Valle, sul lobo davanti alla basilica di Santa Giustina. Come scrive ilgazzettino.it

