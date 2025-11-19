Rugby il Cile che affronterà l’Italia ai raggi X La rivale che ha sostituito Samoa

A pochi giorni dal test di Genova, l’Italia si prepara a incrociare una delle storie più sorprendenti dell’ultimo rugby internazionale. Il Cile arriva al Ferraris forte della propria seconda qualificazione consecutiva alla Rugby World Cup e con l’entusiasmo di chi, negli ultimi due anni, ha riscritto i confini del possibile. La sfida del 22 novembre non è soltanto un rimpiazzo last minute di Samoa nelle Quilter Nations Series: è la fotografia di un movimento che, tra sacrifici e identità, ha scalato le gerarchie mondiali fino a guadagnarsi un posto stabile nel panorama globale. Il gruppo convocato è il cuore pulsante dei Selknam, la franchigia cilena del Super Rugby Americas, arricchito da qualche elemento della Major League Rugby e da pochi giocatori del campionato domestico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, il Cile che affronterà l’Italia ai raggi X. La rivale che ha sostituito Samoa

