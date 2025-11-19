Como, 19 novembre 2025 – Hanno forzato e saccheggiato un'auto in sosta in via Giulini, mentre i proprietari stavano pranzando. All'uscita dal ristorante, ieri a mezzogiorno, hanno trovato il veicolo aperto, da cui erano stati rubati un giubbotto di marca e 40 euro in contanti. Ma i due ladri – un tunisino di 18 anni e un algerino di 31 anni, entrambi senza fissa dimora - erano stati ripresi dalle telecamere del ristorante, le cui immagini hanno consentito ai poliziotti della Squadra Volante, immediatamente intervenuti, di rintracciarli e di recuperare la refurtiva. I due, volti già noti agli agenti, sono stati visti poco dopo in via Milano, dalla pattuglia che li stava cercando, e fermati: nello zaino avevano il giubbotto appena trafugato dall’auto e i 40 euro in contanti, tutto restituito ai proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano soldi e un giubbino di marca da un’auto: subito arrestati