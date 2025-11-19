Rubano soldi e un giubbino di marca da un’auto | subito arrestati
Como, 19 novembre 2025 – Hanno forzato e saccheggiato un'auto in sosta in via Giulini, mentre i proprietari stavano pranzando. All'uscita dal ristorante, ieri a mezzogiorno, hanno trovato il veicolo aperto, da cui erano stati rubati un giubbotto di marca e 40 euro in contanti. Ma i due ladri – un tunisino di 18 anni e un algerino di 31 anni, entrambi senza fissa dimora - erano stati ripresi dalle telecamere del ristorante, le cui immagini hanno consentito ai poliziotti della Squadra Volante, immediatamente intervenuti, di rintracciarli e di recuperare la refurtiva. I due, volti già noti agli agenti, sono stati visti poco dopo in via Milano, dalla pattuglia che li stava cercando, e fermati: nello zaino avevano il giubbotto appena trafugato dall’auto e i 40 euro in contanti, tutto restituito ai proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per quella creatura mostruosa chiamata Ue il problema non sono i politici ucraini che rubano (rubano anche soldi nostri) ma chi fa “propaganda russa” ricordando le porcherie fatte dagli uomini di Zelensky. Leggete alessandrodibattista.substack.com/p/la-m Vai su X
Per quella creatura mostruosa chiamata Unione europea il problema non sono i politici ucraini che rubano (rubano anche soldi nostri) ma chi fa propaganda russa ricordando le porcherie fatte dagli uomini di Zelensky. Leggete qui https://alessandrodibattist - facebook.com Vai su Facebook
Rubano soldi e un giubbino di marca da un’auto: subito arrestati - Como, il furto in via Giulini ai danni di alcuni clienti di un ristorante. Si legge su ilgiorno.it
Rubano una bicicletta e tentano di estorcere soldi al proprietario: arrestati in tre - I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno arrestato per estorsione tre ventenni ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it