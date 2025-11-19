Ruba le chiavi e occupa il magazzino del circolo Arci sgomberato e denunciato
Nella tarda mattinata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Ravarino sono intervenuti presso un magazzino annesso al circolo "ARCI", una struttura di proprietà comunale in via Maestra. I militari hanno messo fine a una situazione di degrado e occupazione abusiva.Le forze dell'ordine hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
