Royal Navy e aerei Raf a caccia di nave spia russa Yantar vicino ad acque britanniche tensioni a nord della Scozia

Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per «monitorare e tracciare ogni spostamento» di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Royal Navy e aerei Raf a caccia di nave spia russa Yantar vicino ad acque britanniche, tensioni a nord della Scozia

