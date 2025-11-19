Royal Navy e aerei Raf a caccia di nave spia russa Yantar vicino ad acque britanniche Londra a Putin | Vi vediamo e siamo pronti

Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per «monitorare e tracciare ogni spostamento» di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Royal Navy e aerei Raf a caccia di nave spia russa Yantar vicino ad acque britanniche, Londra a Putin: «Vi vediamo e siamo pronti»

Royal Navy e aerei Raf a caccia di nave spia russa Yantar vicino ad acque britanniche, tensioni a nord della Scozia - Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per «monitorare e tracciare ogni spostamento» di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine ... Lo riporta ilmattino.it

Prove di guerra: la Royal Navy segue nave spia russa vicino alle acque britanniche. “Azione molto pericolosa di Mosca” - "Si tratta di un'imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini". Come scrive msn.com

Royal Navy e Raf seguono una nave spia russa nelle acque britanniche - Una nave spia russa si trova attualmente al confine delle acque territoriali del Regno Unito, ha annunciato il ministro della Difesa, John Healey, sottolineando che è la seconda volta che la nav ... msn.com scrive