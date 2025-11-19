Royal Navy e aerei Raf a caccia di nave spia russa Yantar vicino ad acque britanniche Londra a Putin | Vi vediamo e siamo pronti

Ilmattino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per «monitorare e tracciare ogni spostamento» di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

